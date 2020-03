Wimbledon zingt het wel een jaartje uit

Bankzitter Nando Pijnenburg kampioen met Zelzate

9:38 ZELZATE - Waar het in het Nederlands amateurvoetbal nog tamelijk ongewis is over hoe het seizoen 2019/2020 afloopt, is in België afgelopen week al duidelijkheid geschapen. De amateurcompetities zijn per direct beëindigd en besloten is dat de huidige ranglijst meteen de eindrangschikking is. Een besluit dat natuurlijk het nodige stof doet opwaaien. Voor de Goese keeper Nando Pijnenburg en zijn KVV Zelzate pakt het besluit goed uit, al is van een uitgelaten feeststemming geen sprake.