Wimbledon-winnares Halep stelt weer zwaar teleur op US Open

Simone de Rijcke is vol zelfver­trou­wen terug uit Amerika

29 augustus DOMBURG - Simone de Rijcke is begonnen aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. De 22-jarige zwemster uit Hulst trainde eerder deze week voor het eerst mee bij PSV, de gerenommeerde club uit Eindhoven. ,,Ik zit er in de A-selectie”, vertelde ze gisteravond na de wedstrijd Oostkapelle-Domburg, die ze met afstand won. ,,Ik heb nu al gezien dat het er hier heel anders aan toe gaat dan in de Verenigde Staten.”