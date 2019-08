Wimbledon-kampioene Halep met schrik vrij in Toronto

Shirin van Anrooij Europees kampioen tijdrijden

11:28 ALKMAAR Shirin van Anrooij (17) uit Kapelle is vanochtend in Alkmaar Europees kampioene tijdrijden geworden bij de junioren. Ze raffelde de 22,4 kilometer af in 30.18 minuten, in zo’n 44 km/u gemiddeld.