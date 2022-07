Wimbledon heeft een nieuwe Darling Tim: ‘Ik heb de afgelopen jaren hard gewerkt en nu valt alles samen’

Door Rik Spekenbrink



Meteen bij terugkeer in de kleedkamer beeldde Tim van Rijthoven zich in hoe het zal zijn om zondag het Centre Court of Court 1 op te wandelen voor het treffen met Novak Djokovic. De Serviër moest op dat moment zijn derderondepartij (winst in drie sets) nog spelen, maar zo’n opborrelende fantasie is niet tegen te houden. ,,Het is een droom om tegen hem te spelen, ik hoopte er voor het toernooi al op. Het wordt mooi en magisch”, filosofeerde hij verder. ,,Djokovic is een grootheid, met een megahistorie, daar wil je een keer tegen spelen. Ik zag mezelf al met een grote glimlach de baan oplopen.”