Wimbledon duurt voor Arantxa Rus 49 minuten

Video Djokovic begint op Wimbledon met zege na groots applaus voor ‘helden van de coronacri­sis’

28 juni De 134ste editie van Wimbledon is vanmiddag met enige vertraging van start gegaan. Vanwege de regen kon er tot 16.45 uur alleen in het overdekte Centre Court en Court No. 1 gespeeld worden. Voor de eerste partij, tussen Novak Djokovic en Jack Draper, was er een ovationeel applaus voor de bedenker van het Oxford-vaccin.