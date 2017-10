Williams kan revanche nemen op Muguruza bij WTA Finals

Veenstra gebruikt Dirk Kuyt als voorbeeld voor selectie van Goes

14:35 GOES - Hoofdklasser Goes is volgens trainer Rogier Veenstra weer toe aan een overwinning. De laatste drie duels van de zondagclub leverden tweemaal een gelijkspel en één nederlaag op. Medekoploper Groene Ster is zondag de tegenstander. ,,Er ontstaat een verschilletje tussen de boven- en onderkant van de competitie”, constateert de oefenmeester.