Williams is ontwerper dankbaar, Van Aert hekelt ploeg om communicatie

Serena dankt ontwerper

,,Je kijkt er toch naar uit: wat zou Serena nu weer dragen", gaf oud-tennisster Miriam Oremans toe in een interview met deze krant. Het donkere 'ballerina-pakje' dat de jongste van de Williams-sisters op de US Open draagt, kan Serena zelf in elk geval wel bekoren. Ze bedankt ontwerper Virgil Abloh voor zijn creatie.

Thank you to the incredible @virgilabloh Een foto die is geplaatst door null (@serenawilliams) op 27 Aug 2018 om 19:52 PDT

Bouwmeester nu al in Tokio

De Olympische Spelen in Tokio beginnen pas over twee jaar, maar Marit Bouwmeester laat niets aan het toeval over. De Friese zeilster bivakkeert de komende maand op de wateren van de Japanse hoofdstad om alvast aan de omstandigheden te wennen.

Zijn we weer! Mijn thuis voor een maand..! #Tokyo2020🇯🇵 #voorbereiding #pre-preolympics #zeilvoorgoud🏆 Een foto die is geplaatst door null (@maritbouwmeester) op 27 Aug 2018 om 22:15 PDT

Raadselachtige tweet Van Aert

Net Nederlandse Team Roompot en de Belgische wielerploeg Willems Veranda’s van uithangbord Wout van Aert zijn in onderhandeling over een fusie, maar dat lijkt niet helemaal lekker gecommuniceerd met de Belgische toprenner. ,,Communicatie is de essentie van een goede samenwerking", twittert de renner, die zelf blijkbaar van niets weet. Van Aert heeft een contract tot 2019 bij Willems Veranda's en gaat daarna aan de slag bij Jumbo. Al zou het huidige contract van Van Aert bij een fusie mogelijk ongeldig worden verklaard.

