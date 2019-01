Williams geeft het helemaal weg tegen Pliskova

In de derde set leek Williams af te stevenen op een afgetekende setwinst, maar bij 5-1 begon Pliskova aan een opmerkelijke inhaalrace. Williams kreeg in totaal vier matchpoints, een in de zevende game, en drie bij 5-4, maar Pliskova wist deze weg te werken. Vervolgens pakte ze de drie volgende games, waarbij Williams nog wel matchpoints wist te pareren. Bij de derde sloeg Williams in het net.