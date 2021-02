Williams begint goed op voorbereidingstoernooi Melbourne

Triatlon Terneuzen verhuist naar 2022

31 januari TERNEUZEN - De organisatie van de Triatlon Terneuzen heeft met pijn in het hart besloten om het evenement dat voor 5 juni op de kalender staat door te schuiven naar 2022. ‘Aangezien er geen zicht is op de beperkende maatregelen in juni, kunnen we geen financiële risico’s lopen’, is de uitleg.