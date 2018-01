Willem van Hanegem heeft prostaatkanker

De humor is onaangetast. ,,Of ik ziek ben? Nee, zo voel ik me niet. Nee, topfit ook niet. Nooit geweest trouwens.’’



Een gniffelend lachje. Dan begint Willem van Hanegem (73) het verhaal te vertellen, het verhaal dat vorig jaar november begon. ,,Ik laat me elk jaar nakijken en nu vonden ze iets verhoogde waarden in mijn bloed, mogelijk prostaatkanker dus. ‘Laat je voor alle zekerheid maar even onderzoeken’, zei de huisarts. ‘Want we houden je graag nog een tijdje bij ons.’ Eerst moest ik een scan in, maar dat deed ik liever niet. Toen hebben ze me op een andere manier onderzocht. De uitslag bleek negatief. ‘Je hebt kanker,’ zei de arts.



,,Ik keek die arts aan. Dacht: dat zegt die man niet voor de gein, dus het zal wel kloppen. Maar ik had dit nieuws niet zien aankomen. Dacht echt dat wel mee zou vallen. Het was schrikken. Ook voor mijn omgeving. Zij schrokken pas echt. ‘Jij loopt nog zo gezond rond. Waarom heb jij dat nou?’ zeiden ze. Maar na een nachtje slapen vond ik alles wel weer normaal. Toen ben ik lekker gaan golfen.’’