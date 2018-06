Wijnaldum met gezin in Dubai, Wester geniet van laatste uurtjes Ibiza

Er valt nog veel te ontdekken voor Baldé en Heilbron

13:26 GRIJPSKERKE - Wie om zes uur ’s ochtends door de Walcherse polders loopt of rijdt, heeft een goede kans het pad van Nelleke Baldé en Dennis Heilbron te kruisen. Het ultra-sportieve koppel uit Grijpskerke wil op de nuchtere maag nog wel eens een rondje fietsen of hardlopen. ,,Dat kan ook bijna niet anders. Om drie disciplines goed te kunnen trainen, zijn we zo’n vijftien uur per week kwijt’’, wijst Heilbron op het venijn van de triatlon. ,,Maar het grote voordeel is dat je heel je lichaam traint en daardoor minder kans op blessures hebt.’’