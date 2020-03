Wielerkoersen in Italië op de tocht, Serie A zonder publiek na decreet regering

VIDEO Van Hecke heeft geen Kuipvrees: ‘Als 50.000 man tegen mij schreeuwt, vind ik dat alleen maar mooi’

16:13 NAC-verdediger Jan Paul van Hecke ondervindt aan den lijve hoe snel het kan gaan in een voetbalcarrière. Donderdag speelt de Zeeuw de halve finale van de beker tegen Feyenoord. ,,Als je me dat een half jaar geleden had gezegd, had ik je niet geloofd.”