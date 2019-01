Wie worden de winnaars in Melbourne?

Grote namen tegen nieuwkomers

Bij de mannen zijn er vrijdagochtend twee, op voorhand, vergelijkbare halve finales. Vrijwel iedereen rekent op een finale tussen Novak Djokovic (14 grand slams, 6 eindzeges in Melbourne) en Rafael Nadal (17 grand slams, 1 eindzege in Melbourne), maar twee verrassende jonkies willen daar een stokje voor steken. Djokovic gaat het opnemen tegen de 24-jarige Fransman Lucas Pouille , die voor het eerst in een halve finale van een grand slam staat. Nadal gaat het vrijdag vanaf 9.30 uur opnemen tegen dé sensatie en publiekslieveling van dit toernooi, Stefanos Tsitsipas . De twintigjarige Griek verovert de harten van het publiek in Melbourne met zijn aanvallende spel en ontwapenende interviews na zijn gewonnen partijen.

Geen uitgesproken favoriet

Bij de vrouwen is er geen uitgesproken favoriet meer over bij de laatste vier. Wel is er een aanzienlijke kans op een volledig Tsjechische finale. Petra Kvitova (tweevoudig winnaar op Wimbledon) staat voor de tweede keer in de halve finale in Melbourne, nadat ze knap terugkwam van een moeilijke periode nadat ze in december 2016 in haar huis werd aangevallen met een mes. De 28-jarige Tsjechische neemt het in de halve finale op tegen Danielle Collins, de grote verrassing bij de vrouwen in Melbourne. De 25-jarige Amerikaanse (met de Nederlander Stijn de Gier sinds kort als coach) kwam nog nooit verder dan een eerste ronde op een grand slam, maar zit nu dus bij de laatste vier. Karolina Pliskova is de andere Tsjechische halve finaliste. De nummer zeven van de wereldranglijst speelt in de halve finale tegen de 21-jarige Japanse Naomi Osaka, die vorig jaar verrassend Serena Williams versloeg in de finale van de US Open.