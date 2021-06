Wie La Plagne zegt, zegt Michael Boogerd: ‘Ik ben wel beter geprepareerd dan die Tour-etappe’

Samenvatting ‘Onvoor­spel­baar’ Mercedes worstelt ook in Bakoe: ‘Vrees dat er iets fundamen­teel mis is’

4 juni Team Mercedes kende een schamele oogst na twee uur trainen in Azerbeidzjan: P7 en P10 in de ochtend, P11 en P16 in de middag. Na Monaco hebben de ‘Silver Arrows’ het dus ook op dit stratencircuit moeilijk. ,,Iedereen zal zich op zijn achterhoofd krabben hoe we dit nog kunnen verbeteren.”