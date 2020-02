Wie gaan er dubbelen op de Olympische Spelen?

Topschut­ter Gijs Gillissen vertrekt, aderlating voor Swift

10 februari MIDDELBURG - Gijs Gillissen heeft zijn afscheid bij Swift aangekondigd. De topschutter van de Middelburgse overgangsklasser, die in Den Haag woont, is het heen en weer reizen zat en stopt in de zomer. Dat is een aderlating voor de ploeg van trainer Dennis Plantinga, die juist met de club overeengekomen is dat hij nóg twee seizoenen eraan vast knoopt.