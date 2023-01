Wesley Koolhof strandt in halve finale dubbelspel, Jean-Julien Rojer wél naar de finale

UEFA zet video­scheids­rech­ter vanaf play-offs in bij wedstrij­den Conference League

De UEFA voert het gebruik van de videoscheidsrechter ook in de Conference League in. De Europese voetbalbond meldt dat de VAR volgende maand in de knockoutfase voor het eerst ingezet wordt. Dat gebeurt tijdens de duels in de play-offs, op 16 en 23 februari.

12 januari