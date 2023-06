Wesley Koolhof prolongeert dubbeltitel in Rosmalen, Tallon Griekspoor kent mogelijke opponent in finale

Wesley Koolhof heeft net als vorig jaar de titel gepakt in het mannendubbelspel bij de Libéma Open. Met zijn Britse partner Neal Skupski was de Nederlander in Rosmalen te sterk voor de Ecuadoriaan Gonzalo Escobar en de Kazach Aleksandr Nedovyesov: 7-6 (1) 6-2. Tallon Griekspoor weet wie hij treft in de finale in het mannenenkelspel, mits hij die later vandaag zelf bereikt.

De 34-jarige Koolhof was met Skupski als eerste geplaatst en het duo maakte de favorietenrol waar. In 2019 verloor Koolhof, toen nog samen met Marcus Daniell uit Nieuw-Zeeland, de finale voor eigen publiek. Het toernooi in Rosmalen ging in 2020 en 2021 niet door vanwege de coronapandemie.

Het is voor Koolhof en Skupski de eerste titel van het jaar. Dit jaar verloren ze de finale in Barcelona en Indian Wells. Ze kenden in 2022 een topjaar met liefst zeven titels. Dat leverde Koolhof de eerste plaats op de wereldranglijst op. Hij moest die plek na Roland Garros afstaan aan de Amerikaan Austin Krajicek. Die won met zijn dubbelpartner Ivan Dodig uit Kroatië het grandslamtoernooi in Parijs. Koolhof staat nu gedeeld tweede met Skupski.

Koolhof en Skupski wonnen nog geen grandslamtoernooi in het mannendubbelspel. De Nederlander bereikte in 2020 en 2022 wel de finale van de US Open, maar ging daarin onderuit. In het gemengd dubbelspel greep Koolhof al wel een grandslamtitel. Vorig jaar was hij samen met de Japanse Ena Shibahara de beste op Roland Garros. Shibahara staat in de finale van het vrouwendubbel in Rosmalen. Samen met landgenote Shuko Aoyama neemt ze het op tegen het Slowaakse duo Viktoria Hruncakova/Tereza Mihalikova.

Thompson mogelijke opponent Griekspoor

In het mannenenkelspel heeft Jordan Thompson de finale bereikt. De Australiër, de nummer 103 van de wereld, was in twee sets te sterk voor landgenoot Rinky Hijikata (ATP 133): 7-6 (5) 6-3. Voor Thompson is het zijn tweede finaleplaats op de Libéma Open, nadat hij eerder in 2019 al de eindstrijd in Rosmalen haalde.

In de finale treft hij mogelijk Tallon Griekspoor, die rond 16.45 uur aan zijn partij in de halve finales van het mannenenkelspel tegen de Fin Emil Ruusuvuori (ATP 42) begint. Griekspoor, 38ste op de wereldranglijst, hoopt voor eigen publiek het kunstje van Tim van Rijthoven van vorig jaar te herhalen. Van Rijthoven bereikte in 2022 de finale en won ook de titel.

Russische finale bij vrouwen

Titelverdedigster Ekaterina Aleksandrova heeft opnieuw de finale bereikt van de Libéma Open. De Russische tennisster, als vierde geplaatst bij het grastoernooi in Rosmalen, won in de halve eindstrijd met 6-1 7-6 (1) van de Belarussische Aljaksandra Sasnovitsj, de nummer zeven van de plaatsingslijst.



In de finale neemt Aleksandrova het op tegen haar landgenote Veronika Koedermetova. De nummer veertien van de wereld, daardoor als eerste geplaatst in Rosmalen, versloeg de Slowaakse verrassing Viktoria Hruncakova (144ste op wereldranglijst): 6-3 6-2.



