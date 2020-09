Wesley Koolhof: ‘Mijn vader zorgt daar boven goed voor me’

Aardenburg weet wie het is en wie het is geweest

9 september AARDENBURG - Die paar Aardenburgers die zondag met nog zo’n twintig minuten voor de boeg het terrein van Sluis betraden, konden hun ogen niet geloven. Het elektronisch scorebord gaf 0-0 aan en dat was een stand die veel bewondering afdwong. Niet veel later - bijgepraat langs de lijn - maakte euforie plaats voor realiteitszin. Dubbele cijfers, dat was veel. Maar ach, er zijn ergere dingen in de wereld.