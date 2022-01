Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer tegenover elkaar in halve finale dubbelspel

Djokovic krijgt steun van collega-tennissers: ‘Dit is een schande’

Nick Kyrgios vindt het maar niets hoe zijn land omgaat met Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld zit in een quarantainehotel in Melbourne, in afwachting van de rechtszaak die hij heeft aangespannen om uitzetting te voorkomen. Kyrgios, die in het verleden vaak scherpe kritiek uitte op Djokovic, neemt het nu voor de Serviër op.

9:28