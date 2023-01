Wesley Koolhof door naar derde ronde dubbelspel, broers Tsitsipas geklopt op Australian Open

Kloetinge-Capelle topper in vierde divisie: ‘We spelen zonder angst’

Meteen na de winterstop wacht Kloetinge een topaffiche in de vierde divisie. De koploper krijgt zaterdag Capelle, de nummer twee van de ranglijst op bezoek. ,,Het is een mooie kans om verder uit te lopen’’, zegt Kloetinge-trainer Jurriaan van Poelje. ,,We kunnen het gat naar negen punten brengen.’’

20 januari