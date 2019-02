Wesley Harms de nieuwe nummer 1 van de BDO

Vier Zeeuwse voetbal­clubs willen dinsdag­avond historie schrijven in de districts­be­ker

11:26 VLISSINGEN - Vier Zeeuwse clubs spelen dinsdagavond voor een plaats in de kwartfinale van de districtsbeker. Sowieso één Zeeuwse club gaat dat halen, want er spelen er twee tegen elkaar: Serooskerke en Philippine. Dat duel wordt in verband met de verlichting in Veere gespeeld.