Wenger in januari weer aan het werk

Wenger nam vorig seizoen na 22 jaar afscheid van Arsenal. Daarvoor was hij trainer van Nancy, AS Monaco en heel even van een club in het Japanse Nagoya. ,,Ik voel me inmiddels uitgerust en heb er zin in weer aan het werk te gaan. Ik heb genoeg ervaring opgedaan en kan overal wel aan de slag. Misschien wordt het wel weer in Japan'', aldus de 68-jarige Wenger.