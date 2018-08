Welke Nederlanders zien we bij de zeven EK's in Glasgow?

Van Drongelen is nog steeds happy bij HSV

7:00 HAMBURG - De tranen die opwelden na de degradatie uit de Bundesliga, zijn al lang opgedroogd. Bij Hamburger SV is de blik nu op de toekomst gericht, waarbij het nieuwste hoofdstuk geschreven zal worden in de Tweede Bundesliga. Rick van Drongelen staat te trappelen om te beginnen en heeft goed nagedacht over wat het beste voor hem is. ,,Er is geen noodzaak om te vertrekken bij HSV’’, zegt de Axelaar (19). ,,Ik ben hier op mijn plek, we hebben een topvoorbereiding gedraaid en willen mee gaan doen om het kampioenschap.’’