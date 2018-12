Welke Michael wint op nieuwjaarsdag het WK darts?

Michael Smith plaatste zich vanavond voor zijn eerste WK-finale. Zijn beste prestatie tot nu toe was het bereiken van de kwartfinale op het WK 2016, toen de Engelsman met 5-4 verloor van Raymond van Barneveld. Vorig jaar verloor Smith al in de tweede ronde van de latere wereldkampioen Rob Cross, die dit jaar in de vierde ronde strandde.



Michael van Gerwen staat dinsdagavond voor de vierde keer in de finale van het WK darts in Alexandra Palace in het noorden van Londen. In 2014 won Mighty Mike zijn eerste wereldtitel, toen hij Peter Wright met 7-4 verloor. Een jaar eerder verloor Van Gerwen nog met die cijfers van Phil Taylor. Op 2 januari 2017 won Van Gerwen zijn tweede wereldtitel, door Gary Anderson met 7-3 te verslaan. Vanavond werd het in de halve finale tegen Anderson liefst 6-1.