Welgemikte vogelpoep op tennisser zorgt voor hilariteit en verontwaardiging: ‘Wat wil je dat ik doe?’

Pattinama-Kerkhove trekt goede lijn door in Melbourne

MELBOURNE – Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove zet in Melbourne haar winnende reeks voort. In de eerste ronde van een WTA-toernooi was ze te sterk voor de Australische Seone Mendez. De setstanden waren 6-3 en 6-4.

5 januari