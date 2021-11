Weergaloze Van Gerwen breekt record: ‘Als de echte Michael komt opdagen, kan niemand mij verslaan’

,,Ik kom niet terug, ik ben terug", zei Michael van Gerwen eerder al. De drievoudig wereldkampioen voegde gisteravond in Wolverhampton de daad bij het woord. Met een indrukwekkend gemiddelde van 115,19 zette hij bij de Grand Slam of Darts een nieuw record in de boeken en gaf opnieuw een signaal af aan alle concurrenten.

Nooit eerder gooide iemand zo’n hoog gemiddelde op de Grand Slam op Darts. Het oude record stond met 114,85 (in 2020) op naam van Dimitri van den Bergh. Het wereldrecord is overigens al in handen van Van Gerwen. Tijdens de Premier League in 2016 gooide hij tegen Michael Smith (7-1 in legs) een gemiddelde van 123,40.

,,Wedstrijden als deze speel je niet vaak, zelfs niet als je in je beste vorm steekt. Dit is iets speciaals", reageerde Van Gerwen na zijn weergaloze optreden tegen Cullen. De 32-jarige Vlijmenaar gooide naast vier 180'ers ook nog eens vijf keer 140+ en zeven keer scores boven de 100. ,,Zelfs in mijn beste periode was dit fenomenaal geweest.”

Quote Je wilt jezelf in deze positie zetten, maar er is nog genoeg werk te doen. Michael van Gerwen

Van Gerwen was opgetogen na afloop, maar zag ook verbeterpunten in zijn eigen spel. ,,Ik mag niet klagen over hoe ik heb gespeeld. Het was goed, maar je moet kritisch blijven kijken om jezelf beter te maken. Ik miste te veel dubbels. Maar mijn scorend vermogen was fenomenaal.”

Met zijn twee recente titels (Nordic Darts Masters en Super Series) en zijn huidige optredens bij de Grand Slam of Darts heeft Van Gerwen zijn gewenste vorm richting het WK, dat 15 december begint, te pakken. ,,Ik werk er hard voor en het begint zich weer uit te betalen. Dit geeft me vertrouwen en hier kan ik voor de rest van het toernooi op verder bouwen. Je wilt jezelf in deze positie zetten, maar er is nog genoeg werk te doen.”

De concurrentie moet inmiddels weer serieus rekeninghouden met Van Gerwen, zo benadrukt hij in Wolverhampton nog maar eens extra. ,,Als de echte Michael komt opdagen, dan kan niemand mij verslaan. Maar je moet het wel doen, elke keer weer. Ik leg mezelf graag die druk op. Ik moet de juiste dingen op de juiste momenten blijven doen.”

Een plek in de volgende ronde van de Grand Slam of Darts kan Van Gerwen na zeges op Lisa Ashton (5-0) en Joe Cullen (5-2) bijna niet meer ontgaan. In zijn laatste groepswedstrijd heeft hij tegen John Henderson aan één leg voldoende om de knock-outfase te bereiken van het majortoernooi dat hij in 2015, 2016 en 2017 won.

