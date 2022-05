Weergaloze Rafael Nadal rekent in marathonpartij af met Novak Djokovic en blijft op koers voor 14e titel

Degradatie komt Swift eigenlijk wel goed uit

MIDDELBURG - In de voorbije seizoenen korfbalde Swift op het veld in de hoofdklasse en in de zaal in de overgangsklasse, wat één niveau lager is. Na de zomer is dat precies andersom. Trainer Dennis Plantinga vindt dat een verademing. ,,Het zorgt voor een veel betere opbouw in ons seizoen.”

29 mei