‘We zijn maar een stipje in het heelal, dus een voetbalwedstrijd is niet zo belangrijk’

‘Pas op, er kunnen gekke dingen gebeuren in een kampioens­ra­ce’

9:00 MIDDELBURG - De korfballers van Swift speelden tijdens de zaalcompetitie soms de pannen van het dak. Vooral de overwinning op Futura – 41-24! – sprak tot de verbeelding. ,,We hadden uitgesproken dat we kampioen wilden worden, maar verdienden de titel uiteindelijk niet”, zegt Stephan den Boer, één van de spitsen bij de Middelburgse overgangsklasser. ,,In de topwedstrijden kwamen we tekort. We verloren van beide andere titelkandidaten twee keer. Of het een gebrek aan kwaliteit was of dat we een verkeerde tactiek hanteerden, ik weet het niet. Maar we zullen nog een extra stap moeten maken.”