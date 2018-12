Wawrinka opnieuw naar tennistoernooi Rotterdam

Jean Paul de Bruijn is weer terug bij af

4 december HURGHADA - Na een schitterend optreden in het vorige wereldbekertoernooi driebanden, in Zuid-Korea waar hij tiende werd, leek het erop dat Jean Paul de Bruijn weer op de weg terug naar de top was. In Egypte werd de Hulstenaar echter weer na zijn eerste optreden uitgeschakeld.