Wawrinka na heerlijk gevecht naar finale in Ahoy

In de derde set ging het lang gelijk op. De Zwitser kreeg een breakpoint, maar kon dat niet benutten. Nishikori moest op een 5-4-achterstand zijn opslagbeurt winnen om in de wedstrijd te blijven. Wawrinka kreeg na een fraaie winner op 30-40 zijn eerste matchpoint en greep dat meteen met een harde forehand-return.



Wawrinka won het toernooi in Ahoy vier jaar geleden door Tomas Berdych te verslaan. In de afgelopen anderhalf jaar kende de voormalige nummer drie van de wereld vooral veel blessureleed. Zijn laatste finale speelde hij in 2017 op Roland Garros. Toen liet Rafael Nadal hem in drie sets kansloos.