Wawrinka en Monfils naar Rotterdam

In februari won Gaël Monfils het ATP-toernooi van Rotterdam. Hij klopte Stan Wawrinka in de finale in drie sets: 6-3, 1-6, 6-2. Toen waren beiden ongeplaatst. Inmiddels zijn Monfils en Wawrinka weer aan een flinke opmars bezig op de ATP-ranking.



In New York, waar dee weken de US Open plaatsvindt, staan beiden in de kwartfinales. Wawrinka, in New York als 23ste geplaatst, treft de als vijfde geplaatste Daniil Medvedev. Monfils, die dertiende is geplaatst, treft Matteo Berrettini. Beiden gaan na de US Open vrijwel zeker weer een sprongetje maken op de wereldranglijst. Monfils staat op de (virtuele) ranking nu 12de, Wawrinka is de mondiale nummer 19. De 34-jarige Zwitser deed dit jaar met een wildcard mee in Ahoy, voor de volgende editie is hij nu al zeker van deelname.



,,De toernooiwinnaar is natuurlijk de eerste speler die je benadert”, zegt Krajicek. ,,In dit geval waren we zo enthousiast over beide finalisten, dat we direct aan de slag zijn gegaan om ze allebei terug te laten keren. Het zijn twee schitterende spelers om in actie te zien. Enerzijds heb je de spectaculaire show van Monfils met zijn atletische spel. Anderzijds de techniek van Wawrinka, met misschien wel de allermooiste backhand van de ATP Tour.”