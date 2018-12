Wattimena verrast zichzelf tegen Anderson: ‘Wedstrijd van mijn leven’

Door Yorick Groeneweg



In de tweede partij van de avond kwam Jermaine Wattimena op spectaculaire wijze op voorsprong tegen Gary Anderson. ‘The Machine Gun’ en de ‘The Flying Scotsman’ deden hun bijnamen eer aan, door de ene na de andere pijl op het bord af te vuren. Wattimena deed dat de eerste set zo goed dat hij die won. Daarna moest darter uit Westervoort de als vierde geplaatste Schot laten gaan.



,,Ik kwam met 3-1 achter en had geluk dat hij vijf kansen miste om de wedstrijd te beslissen”, keek Wattimena terug. En hoe! Hij liet Anderson wankelen, maar liet nu zelf een kans liggen om uit te gooien voor de wedstrijd. Bij 3-3 in legs kon hij 170 uitgooien, maar hij miste na twee keer triple 20 de bullseye. Anderson brak en gooide de partij daarna overtuigend uit.



,,Dit was de wedstrijd van mijn leven”, keek Wattimena tevreden terug. ,,Ik had zo’n goed gevoel. Ik was heel dichtbij. Dit is klasse van de top 4 van de wereld. Klasse apart. Natuurlijk, ik baal altijd van een verlies. Die bullseye zal ook nog wel even door mij heen gaan.”



Voor Wattimena, die als 29ste geplaatst was, was de partij ook een bevestiging van zijn kwaliteiten. ,,Ik heb dus toch het talent dat ik het heel veel spelers moeilijk kan maken, zelfs de besten van de wereld.”