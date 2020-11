Wattimena onderuit tegen Wade in tweede groepsduel

Wattimena begon overtuigend aan de partij door Wade in de tweede leg te breken en zo een 2-0 voorsprong te nemen. Daarna slingerde de Engelse nummer 8 van de wereld de motor aan en pakte hij vier legs op rij. Die voorsprong gaf Wade niet meer uit handen. Zijn gemiddelde was met 94,07 per drie pijlen net iets hoger dan de 93,58 van Wattimena.

Door deze nederlaag is er geen man overboord voor Wattimena. ‘The Machine Gun’, nummer 25 van de wereld, zegevierde namelijk gisteren in zijn eerste groepswedstrijd tegen Glen Durrant. Dit betekent dat Wattimena plaatsing voor de volgende ronde nog altijd in eigen hand heeft in zijn afsluitende partij in de poulefase tegen Damon Heta.



De Grand Slam of Darts is het toernooi waarin de toppers van beide toonaangevende dartsbonden (PDC en BDO) elkaar treffen. Titelverdediger is Gerwyn Price uit Wales. Vanavond komen nog Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode in actie.