Wat Mo Salah vond van zijn 7de plaats bij de Gouden Bal? Nou dit!

Kiest ‘multita­lent’ Nathan voor zijn voetbal of zijn dartpijlen?

MIDDELBURG - Nathan Angkotta (14) zit in een moeilijk parket, darten of voetballen? Hij woont al heel zijn leven onder de rook van Zeelandia Middelburg. De club die hij op zijn negende verruilde voor JVOZ. Hij zit nu in de JO15-1 waar hij furore maakt als rechter centrale verdediger. Naast zijn voetbaltalent beschikt hij over een compleet andere vaardigheid, darten. Zondag doet hij mee aan een rankingtoernooi van Sport Pub Goes. De atletische jongen wordt steeds beter in de dikke buiken-sport, maar zijn deze tijdrovende talenten wel te combineren?

30 november