Wat is er straks allemaal mogelijk voor Bertens?

Galapremiè­re van film met Nancy van de Ven 10 december in Eindhoven

24 oktober VLISSINGEN - De motorcrossfilm The Hard Way to Win 3, met daarin de Vlissingse Nancy van de Ven, gaat op maandag 10 december in Eindhoven in première. Bij deze galavoorstelling zullen de hoofdrolspelers aanwezig zijn. Naast de vice-wereldkampioene zijn dat Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff.