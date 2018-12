WADA krijgt in Moskou niet gewenste info

In september hief het WADA de schorsing van Rusada op, die het ongeveer drie jaar eerder had gekregen wegens een omvangrijk dopingschandaal in het land.

Het WADA verwacht op basis van meer informatie nog meer bewijs over dopinggebruik van Russische atleten te verkrijgen. Ook na de mislukte bijeenkomst hielden de Russen vol te willen meewerken. ,,Er zijn een paar technische zaken die moeten worden opgelost. Iedereen is tevreden tot nu toe. Ik verwacht dat de delegatie van WADA op korte termijn terugkeert'', zei een woordvoerder.

De baas van het Amerikaanse antidopingbureau USADA, Travis Tygart, riep WADA op het Russische lab per direct opnieuw in de ban te doen. Dat zou er toe kunnen leiden dat de Russische atleten ook voor de komende Olympische Spelen, in 2020 in Tokio, worden uitgesloten.