Waarom Liverpool-spits Robbie Fowler de achterlijn ‘opsnoof’

Omgaan met paarden is way of live voor Miguel Broodman

2 april SLUIS - Springruiter Miguel Broodman uit Sluis en zijn zestienjarige ruin Rabby beleefden een bijna vlekkeloos indoorseizoen. De combinatie was nauwelijks te verslaan. In december wonnen ze de jumping in Nieuwvliet en in februari verrasten ze vriend en vijand door als enige Zeeuwse combinatie te winnen bij Indoor Eventing Zeeland in Nieuw- en Sint Joosland.