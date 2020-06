Waarom John van Loen in Utrecht een held is (en niet in de rest van Nederland)

Zeeuws-Vla­ming aan het roer bij VCN: ‘Club moet blijvertje worden’

4 juni CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Ard Kramer groeide op in West-Zeeuws-Vlaanderen, volleybalde bij het al lang ter ziele gegane Even Kijken, verkaste vanwege zijn studie richting Rotterdam en woont tegenwoordig in Barendrecht. Als teammanager van de volleybalsters van Laudame/VCN uit Capelle aan den IJssel beleefde Kramer met een plek in de bekerfinale en promotie naar de eredivisie een topseizoen. Daarmee is Kramers honger niet gestild. Midden in de coronacrisis werd hij voorzitter van een ambitieuze club.