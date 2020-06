Waarom de FIFA ingreep na ‘de schande van Gijón’

Zweistra en Bouthoorn in actie in Hongarije

23 juni VLISSINGEN - Nadat afgelopen week de springruiters al in actie kwamen in Saint Tropez en Vejer de la Frontera, is het deze week ook de beurt aan de dressuurruiters. Nadat de laatste wedstrijden in maart werden verreden, maken de Zeeuwse ruiters Thamar Zweistra en Julia Bouthoorn in Hongarije hun rentree.