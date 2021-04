Waar komt de populairiteit van padel vandaan?

Padel, de mix tussen tennis en squash, is definitief doorgebroken in Nederland. Bijna maandelijks komen er nieuwe padelbanen bij. Waar komt die populariteit vandaan?

Drie jaar geleden ging het niet zo goed met de Zeister tennisclub Shot. Het ledental stagneerde en daalde zelfs. Het roer moest om, dat was duidelijk. Een van de clubleden dropte het idee voor het aanleggen van enkele padelbanen, niet wetende dat het zo’n ongekend succes zou worden. Wat begon met drie banen, is inmiddels uitgegroeid tot zes.

,,We hadden gerekend op 240 spelers na drie jaar’’, zegt Simone Sars, voorzitter van ZTC Shot. ,,Binnen drie maanden tikten we de 300 aan. Moesten we een wachtlijst aanleggen.’’ Eind vorig jaar nam de club het besluit om nog eens drie banen aan te leggen, waarvan de bouw deze maand is gestart. ,,Als die klaar zijn, spelen hier straks ruim 500 mensen padel.’’

Het racket is bij padel kleiner en dikker dan bij tennis.

Sars ziet vooral jeugd terugkeren. ,,Jongens en meiden die tussen het voetballen en hockeyen door geen tijd meer hadden voor tennis. Maar we zien ook oud-leden die padel oppakken. Simpelweg omdat de sport veel laagdrempeliger is dan tennis. Je speelt heel makkelijk even een potje.’’

Met het succes kwam Shot voor een nieuwe uitdaging te staan: het vinden van trainers. ,,Dat was nog niet zo makkelijk. Totdat we plots tegen voormalig tennisprof Pjotr van Dalfsen aanliepen. Hij traint hier nu vier dagen in de week fulltime. Inmiddels hebben we ook een tweede trainer in dienst genomen.’’

Volgens Sars heeft padel de Zeister tennisclub uit een dal getrokken. ,,Het heeft de club toekomstbestendig gemaakt, daar plukken we nu de vruchten van.’’

Het begon in Acapulco De naam padel spreek je niet uit als ‘pèddel’ maar als ‘pá-dèl’. De historie van het spelletje, dat een mix is tussen tennis en squash, gaat terug naar het Mexico van eind jaren 60. Daar introduceerde Enrique Corcuera, een rijke zakenman, het als alternatief voor tennis. Voor tennisbanen was in de badplaats Acapulco geen plek. Voor kleine padelspeelvelden wel. In vijftig jaar tijd is aan het recept weinig veranderd. Je speelt padel op een ommuurd terrein van pakweg 10 bij 20 meter; de muren zijn 4 meter hoog. Net als tennis speel je het spel met een racket, maar dan wel een dat kleiner en dikker is. Onderhands serveer je de speciale padelbal naar de tegenpartij. De puntentelling werkt hetzelfde als bij tennis.

Als paddenstoelen

In heel het land schieten padelbanen als paddenstoelen uit de grond. Telde ons land zes jaar geleden nog 25 banen, nu zijn dat er 470, verdeeld over 206 locaties. Zo’n 80 procent van die banen is in handen van verenigingen zoals Shot. De overige 20 procent wordt commercieel uitgebaat. Dit jaar komen daar nog eens zestig locaties bij.

Tennisbond KNLTB heeft de sport inmiddels volledig geadopteerd. En ziet hoe clubs, vooral in de Randstad, worstelen met de aanleg van nieuwe banen. ,,Het ontbreekt simpelweg aan ruimte’’, zegt Pascal Kamp namens de KNLTB. ,,En is er plek, dan is de grond vaak onbetaalbaar. Je ziet nu geregeld dat kinderspeelparadijzen worden omgetoverd tot padelhal.’’

In Rotterdam was tennisclub Victoria er vijf jaar geleden relatief vroeg bij. Lange tijd was de club de enige padel-aanbieder in de havenstad. Maar daar komt nu rap verandering in. Zo gaat binnenkort, wanneer de coronamaatregelen het toelaten, padelclub Feyenoord open met vijf indoorbanen.

De basis is in een half uur uit te leggen, volgens instructeur Arwin Romeijn (rechts).

Spanje

Rotterdammer Arwin Romeijn (24) behoort tot de beste padelspelers van ons land. Hij ontdekte de sport tijdens een verblijf in Spanje, waar het inmiddels de populairste sport na voetbal is met maar liefst 5 miljoen spelers. ,,Terug in Nederland dacht ik: dit moeten we hier op de kaart zetten. Het is zo’n verslavend spelletje. En heel makkelijk te leren.’’

Romeijn heeft inmiddels een eigen padelschool opgericht, de Padel Only Academy. ,,De basis kan ik je in een half uur uitleggen. Dan kun je het spelen. Maar de sport wordt pas echt leuk als je alle regeltjes kent.’’ Door corona rijzen de vragen voor lessen bij de Rotterdammer de pan uit. ,,Het lijkt wel alsof iedereen padel wil spelen. Zowel voor de lessen als de banen zijn wachtlijsten.’’

Arwin Romeijn

Romeijn kan de populariteit van de sport wel verklaren. ,,Het is een van de weinige sporten die je buiten veilig samen kunt beoefenen. En dat is wat mensen vooral in deze tijd willen, samen iets ondernemen.’’

De Rotterdamse instructeur ziet ook veel voetballers de overstap maken naar padel. ,,Veel spelers van Feyenoord, onder wie Steven Berghuis, spelen fanatiek padel.’’ Dat geldt ook voor Robin van Persie, die via Instagram enthousiast zijn padelverrichtingen deelt. Zlatan Ibrahimovic heeft in Stockholm zelfs een eigen padelcentrum geopend.

Ook steeds meer gezinnen omarmen de sport. ,,Dat is het mooie, het is laagdrempelig. Zelfs mensen die nog nooit een racket vast hebben gehad, kunnen zich binnen de kortste keren amuseren. Dat is volgens mij de grootste factor voor het succes. Het is een sport voor alle leeftijden.”

Verslavend dus, dat spelletje padel. ,,Tennis kampte de laatste jaren met een daling van het ledental’’, aldus Pascal Kamp van de KNLTB. ,,In de tussentijd zijn bij steeds meer verenigingen padelbanen aangelegd. Twee passen er op een tennisveld. En sindsdien zit het ledental in de lift.’’

Padelclub Victoria

Pionier

De aanleg van zo’n baan kost een club een slordige 60 mille. ,,De kosten zijn per situatie verschillend’’, zegt Kamp. ,,Bouw je een baan op een voormalig weiland, dan ben je meer kwijt dan wanneer je een bedrijfshal omtovert. In dat laatste geval kom je met 35.000 tot 45.000 euro een heel eind. Maar één baan is geen baan, zeggen wij altijd. Je moet er minstens drie hebben.’’

Kamp verwacht dat het aantal banen de komende jaren blijft groeien. ,,De rek is er nog niet uit. Zeker niet nu steeds meer voetballers en voetbaltrainers de sport promoten. Denk aan Frank de Boer, maar vergeet ook niet dat Guus Hiddink in Nederland toch wel gezien mag worden als padelpionier.’’ Hiddink introduceerde de sport vijftien jaar geleden al onder zijn spelers als ideale ‘uitlooptraining’.

Lekker snel, veel beweging Dertiger Nicky Langelaan is één van die spelers die in de ban is geraakt van padel. De Rotterdamse speelt twee keer in de week wedstrijden op de padelbaan van Victoria in Rotterdam. ,,Het is een lekker snel spelletje, je bent constant in beweging’’, vertelt ze. ,,En het leuke is: je kunt de muren gebruiken. Het verrassingseffect van de bal is veel groter.’’ Afspreken doet ze via een WhatsApp-groep. ,,Daar zitten 180 spelers in. Er is altijd wel iemand die tijd heeft. Helaas kan ik bij Victoria op dit moment geen lid meer worden, daar is nu een ledenstop. Maar een losse baan huren gaat nog wel.’’

