Waar is Serena? ‘Misschien is het vrouwen eigen, lekker allemaal met jezelf bezig zijn’

Zeeuwse oud-spe­lers Lokeren schrikken van snelle faillisse­ment

21 april VLISSINGEN - Het faillissement van Sporting Lokeren is voor Angelo Nijskens (57) en Erik de Koeijer (53) onverwacht snel gekomen. Beide Zeeuws-Vlamingen speelden in dienst van Lokeren, dat in de jaren eind jaren zeventig en begin jaren tachtig Europees speelde. ,,Dit is voor iedereen een verrassing’', zegt Angelo Nijskens.