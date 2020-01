Vuur bedreigt start Australian Open: luchtkwaliteit in Melbourne zeer ongezond

,,Zoals altijd staan de gezondheid en veiligheid van de spelers voorop”, zegt directeur Craig Tiley. ,,Er zijn experts op het gebied van het weer en luchtkwaliteit aanwezig, zodat we alle data rondom Melbourne Park kunnen meten. We gaan hier op dezelfde manier mee om als bij extreme weersomstandigheden.”

Momenteel is de luchtkwaliteit extreem ongezond en is het zicht in Melbourne minder dan één kilometer. ,,We hebben drie stadions met een dak en acht indoorbanen op Melbourne Park”, vertelt Tiley. Hierdoor zou de impact van de branden fors minder zou zijn.

Canberra International

In de Australische hoofdstad Canberra, ruim 600 kilometer ten noorden van Melbourne, was de luchtkwaliteit zo slecht dat het toernooi Canberra International zelfs niet binnen gehouden kon worden. Het toernooi werd daardoor verplaatst naar Bendigo, een stadje op twee uur rijden van Melbourne.

Denis Kudla, de nummer 115 van de wereld, doet mee aan het toernooi in Bendigo en verbleef voor zijn training in Melbourne. De Amerikaan gaf aan dat hij niet normaal kon ademhalen tijdens zijn oefeningen. ,,Ik denk niet dat het veilig is om over een periode van twee à drie weken hier te blijven. Je zou kunnen spelen, maar wie weet welke schade het toebrengt”, vertelt de tennisser aan de New York Times.