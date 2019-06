VS veel te sterk voor Trinidad en Tobago

Framebou­wer Kole is na tropenja­ren in China terug in zijn vertrouwde Zeeland

22 juni HEIKANT - Je moet het maar net weten. Aan de rand van Heikant, in een doodlopend straatje, zit een fabriek dat authentieke frames voor fietsen produceert. Bouwer Jan Kole, oud-profwielrenner, is daar vorig jaar na een lang verblijf in China neergestreken. Nergens aan de weg en nergens op het pand is de naam ‘Colossi’ te vinden. ,,Daar zijn we nog niet aan toe gekomen”, geeft hij toe. ,,We zijn hier nog een beetje aan het opstarten.”