Vrouwelijke dartsensatie Fallon Sherrock schrijft wéér geschiedenis: ‘Ik weet niet hoe ik het heb geflikt’

Fallon Sherrock ontpopt zich steeds meer tot de grote sensatie binnen het darts. Zo won ze in 2019 al als eerste vrouw ooit op het WK van een man en gisteravond schreef de 27-jarige Britse geschiedenis door de achtste finales van de Grand Slam of Darts te halen. Ook dat was nog nooit eerder een vrouw gelukt.

,,Ik raak eraan gewend. Al weet ik niet hoe ik het heb geflikt", zei een nog enigszins verbaasde Sherrock na afloop van haar beslissende overwinning op Gabriel Clemens. Eerder in het majortoernooi haalde ze ook al de recordboeken. In haar partij tegen Mike De Decker gooide ze een gemiddelde van 101,55, de hoogste score ooit door een vrouw gegooid op een televisietoernooi.

Met twee zeges in de groepsfase plaatste Sherrock zich zo verrassend voor de knock-outfase van de Grand Slam of Darts. Ze verloor in Wolverhampton alleen van ex-wereldkampioen Peter Wright. In de laatste poulewedstrijd stal Sherrock opnieuw de show. Ze kreeg het publiek in de Aldersley Leisure Village helemaal op de banken toen ze met een 170-finish de genadeklap aan de Duitser Clemens uitdeelde. ,,Ik heb mijn kansen gepakt. Ik ben zo trots op mezelf dat het is gelukt. Het laat zien waartoe ik in staat ben en dit geeft me veel vertrouwen.”

Saillant detail is dat Sherrock het in de volgende ronde moet opnemen tegen Mensur Suljovic. Ook van de Oostenrijker wist ze in 2019 - na eerst Ted Evetts te hebben verslagen - te winnen. Dat was een harde klap voor Suljovic. Uiteindelijk strandde Sherrock destijds op het WK in de derde ronde. ,,Ik kijk ernaar uit om opnieuw tegen Mensur te spelen. Ik ben benieuwd of ik nog verder kan komen.”

Van Gerwen positief over Sherrock

Sherrock stond onlangs ook al in de finale van het invitatietoernooi Nordic Darts Masters. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in Michael van Gerwen. ,,Ze is een aanwinst en heeft veel potentie", sprak Van Gerwen eerder deze week al lovend over Sherrock, die ook deel uitmaakt van hetzelfde managementteam als Van Gerwen. De 32-jarige Vlijmenaar sloot nog wel af met een knipoog richting Sherrock. ,,Ze moet beter naar mij gaan luisteren, dat is heel belangrijk voor haar.”

