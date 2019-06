Vrouw doet aangifte tegen Neymar wegens verkrachting

VIDEO Droom van Goes spat in Lienden al na zes minuten uiteen

1 juni LIENDEN – Het seizoen zit erop voor zondag-derdedivisionist Goes. De ploeg slaagde er zaterdag in de nacompetitie voor een plek in de tweede divisie op bezoek bij FC Lienden niet in de opgelopen achterstand uit de eerste duel (3-0) weg te poetsen. In Gelderland werd met 2-1 verloren.