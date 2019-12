Voormalig winnaar Tsonga keert in februari terug naar Rotterdam

Concurren­tie is moordend bij het Zeeuws Topsportga­la

10:30 VLISSINGEN - De 28ste juli was in 2019 een magische dag. Binnen twee uur plaatsten twee Zeeuwse mountainbikers zich voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Milan Vader en Anne Terpstra zijn daarom vanzelfsprekend genomineerd voor een provinciale sportprijs tijdens het Zeeuws Topsportgala. Maar ze winnen niet automatisch; de concurrentie is dit jaar moordend.