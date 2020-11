Voormalig wereldkampioen Klaasen ontbreekt op WK darts

Column Barry van der Hooft De rozenkrans kon Diego Maradona ook niet helpen

28 november Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ja, ik heb hem in levenden lijve ontmoet en van dichtbij mogen aanschouwen. Nee, ik ben niet met hem op de foto gegaan. Ik was aan het werk en dacht eerlijk gezegd niet aan het maken van een foto. In de zomer van 2010 was foto’s nemen (en ze meteen publiceren) nog wat minder populair dan nu.