Voormalig voetbaltrainer Pim Verbeek (63) overleden

Rowdy Schoremans tankt vertrouwen bij zijn oude club in Terneuzen

26 november TERNEUZEN - Rowdy Schoremans zwichtte twee jaar geleden voor het aanbod van dartsclub Xtreme Sport om in de hoogste klasse van de Superleague te gaan spelen. De 29-jarige darter kwam toen nog uit voor Racketcentrum Terneuzen, dat in een vrijwel uitzichtloze positie was geraakt voor de titel in de overgangsklasse. Gedreven door ambitie besloot hij al in een vroeg stadium van het seizoen de overstap te maken naar de dartsvereniging uit Tilburg. ,,Ik koos voor zekerheid, want ik wilde graag in de hoofdklasse spelen’’, niet wetende dat RCT aan het eind van dat seizoen na een ongeslagen reeks alsnog promotie zou afdwingen naar de hoofdklasse.