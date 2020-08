Voormalig kampioene Koeznetsova laat US Open schieten

Hoek-aanvaller Doesburg voorlopig aan de kant met kneuzing in voet

17:01 HOEK - Kyle Doesburg komt voorlopig niet in actie voor Hoek. De aanvaller van de derdedivisionist viel zaterdag in het oefenduel met Winkel Sport (1-1) al in de eerste helft geblesseerd uit. Er zit waarschijnlijk geen breuk in zijn voet, maar wel een kneuzing tussen zijn middenvoetsbeentje en voetwortel.