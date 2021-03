Voor het eerst sinds 2005 geen speler van Big Four op plek twee, maar deze man

Sprinter Van Gool gediskwali­fi­ceerd op EK: ‘Dit is mijn eigen fout, simpel’

12:41 Sprinter Joris van Gool kan een medaille vergeten op de EK indoor in het Poolse Torun. De Nederlands kampioen maakte een valse start in zijn serie van de 60 meter en werd gediskwalificeerd. Van Gool won twee jaar geleden nog brons op de EK indoor in Glasgow en verbeterde dit jaar zijn Nederlands record naar 6,58.